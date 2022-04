Spalletti pas humbjes nga Empoli: Përgjegjësia është e trajnerit, unë marrë pasojat

Luciano Spalletti është tronditur pasi Napoli ka humbur nga Empoli, derisa deri në minutat e 80-të udhëheqenin me rezultat 0-2, shkruan Reporteri.net.

Që nga viti 1942, Napoli nuk kishte humbur një ndeshje të Serisë A kur kryesonte 2-0, e lëre më kur kishte atë rezultat deri në minutën e 79-të.

Ata pranuan tre gola në shtatë minuta në Stadio Castellani për të hedhur poshtë plotësisht çdo mendim përfundimtar të Scudetto-s.

“Mund të marr parasysh vetëm atë që ndodh. Është e qartë se të imagjinosh një fund të lojës si kjo ishte e vështirë, por kur nuk ke intensitetin dhe përqendrimin e duhur… Ne bëmë shumë gabime, e humbëm topin shumë lirë, “tha Spalletti për DAZN me pak pëshpëritje.

“Në mënyrë të pashmangshme, trajneri duhet të mbajë mbi supe pjesën më të madhe të fajit për qëndrimin dhe qëndrueshmërinë. Përgjegjësia është e trajnerit”.

Nuk është hera e parë që Napoli shkatërrohet psikologjikisht në një situatë të vështirë dhe çështja e dobësisë së tyre shkon shumë prapa në epokën e Maurizio Sarri dhe Rafa Benitez.

“Varet se çfarë ndërton dita-ditës, qëndrimi që është i konsoliduar, i fokusuar, i vëmendshëm. Me sa duket diçka shkoi keq”, shtoi Spalletti.

“Kur flasim për një gabim të tillë, lind një frikë dhe kundërshtarët mund të përfitojnë. Edhe nëse Empoli nuk do të kishte fituar për një kohë, ata luajtën futboll të mirë. Këto gjëra mund të ndodhin në futboll dhe ndodhi”.

“Është e rëndësishme për ne që të mbajmë topin, sepse karakteristikat tona nuk janë të përshtatshme për betejën. Edhe atëherë, nuk dukej të ishte një betejë në atë nivel për t’u bërë i paqëndrueshëm për këta lojtarë.

“Unë jam përgjegjës për këtë ekip, për qëndrimin, qasjen e tyre, ndaj marr pasojat për atë që ndodh në fushë.

“Pjesa më e madhe duhet të jetë faji im. Ne kemi punuar së bashku për gati një vit, duhet të ketë një mentalitet dhe reagim nga puna ime me këta lojtarë. Ne ishim sfidues për Scudetton, siç thoshin të gjithë, ne kishim cilësitë për të sfiduar për Scudetton, por nëse niveli është ky, nuk mund të mos vihem në pikëpyetje”.

Spalletti u pyet se si do të ndikojë kjo rënie, me një pikë nga tre ndeshjet e fundit, si në të ardhmen e tij ashtu edhe të lojtarëve të Napolit.

“Mos u shqetësoni për këtë tani, le të flasim për ndeshjen. Duhet të kualifikohemi në Champions League dhe klubi do të bëjë vlerësimet e tij në fund të sezonit. Rifillojmë punën nga e marta me shumë qetësi dhe më pas do të shohim.

Napoli ka humbur 3-2 nga Empoli.

Vlen të përmendet se skuadra e Milan do të përballet sonte me skuadrën e Lazio, të cilët janë të etur për t’u ngjitur përsëri në krye të tabelës së Serie A.