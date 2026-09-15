Spalletti në provë te Juventusi, pas humbjes bonuset mbaruan. A kthehet Conte?
Humbja e fundit e Juventusit në Reggio Emilia ka shuar çdo “bonus” apo tolerancë, duke e vënë klubin bardhezi përballë një realiteti të vështirë. Pas një paraqitjeje të shkëputur dhe pa entuziazëm, atmosfera në Continassa është e rënduar. Malumori vjen nga mënyra se si ndeshja rrëshqiti nga kontrolli, duke kulmuar me golin e ish-lojtarit të ri Adzic, i cili ka vënë të gjithë ekipin nën shqyrtim.
Ndërsa dëmtimet luajnë rol, shqetësimi kryesor është te gabimet individuale të lojtarëve me eksperiencë, veçanërisht ata që konsiderohen “besnikë” të trajnerit Luciano Spalletti. Trajneri toskan merr përgjegjësinë, por nuk mund të fshehë zhgënjimin për “gabime të papritura dhe të menjëhershme”. Lojtarë si Bremer, Kalulu dhe Lucumi kanë performuar nën pritshmëri. Mesfusha ishte e parashikueshme, ndërsa në krahë vetëm Zhegrova tregoi qartësi, dhe atëherë kur ndeshja ishte tashmë e humbur. Spalletti u ka kërkuar lojtarëve të gjejnë sërish entuziazmin, guximin dhe dëshirën për të rrezikuar, mesazh ky që pritet edhe nga vetë klubi, i cili rinovoi kontratën e tij deri në qershor 2028.
Mesatarja e pikëve të Spallettit që nga nëntori i kaluar është e ulët, më e ulët se ajo e kolegëve të tjerë të vlerësuar. Drejtori i Përgjithshëm i Juventusit, Giovanni Carnevali, deklaroi se “nuk është në frymën time të ndryshoj trajnerin… por humbja në Reggio Emilia duhet të shërbejë si mësim”. Kjo do të thotë se Spalletti nuk është në rrezik të menjëhershëm, por situata mund të ndryshojë shpejt nëse ai nuk arrin të eliminojë konfuzionin dhe të ndryshojë mentalitetin e ekipit. Të reduktosh sezonin në një rol ndjekjeje kur ai sapo ka filluar, është një verdikt që askush në Continassa nuk e merr në konsideratë.
Në këtë sfond, po shtohet zëri i atyre që ëndërrojnë rikthimin e madh të Antonio Contes, i cili është i lirë dhe gjithmonë i lidhur me botën e futbollit. Conte po vëzhgon dhe, ndonëse ka menduar për Kombëtaren, ai synon të kthehet me një projekt të mirëpërcaktuar. Për “Juventusin e tij”, një rikthim do të ishte një përjashtim i detyrueshëm dhe jo një barrë, nëse krijohen kushtet e duhura. Spalletti ka ftuar grupin të “rifillojë kështu”, tani që bonuset janë zhdukur dhe ekipi është pesë pikë larg kreut të kampionatit pas vetëm tre javësh. Fitorja e Scudettos nuk është detyrim, por përpjekja për ta bërë këtë po.
Klubi ka investuar rreth 100 milionë euro për lojtarë si Lucumi dhe Kolo Muani, të cilët u kërkuan fort nga trajneri. Ndërsa infermieria është një barrë e rëndë, dëmtimet nuk mund të shërbejnë si justifikim për humbjen katastrofike të së dielës mbrëma. Juventusi tani drejtohet drejt Europa League, ku të enjten pret Nec Nijmegen, dhe më pas do të përballet me Atalantën e Maurizio Sarrit, një test kyç për të kuptuar nëse humbja ndaj Sassuolos mund të arkivohet. Në të kundërt, “provimi” për Luciano Spallettin do të bëhej më i rreptë dhe “partia pro-Conte” më e zhurmshme. Carnevali nuk pëlqen ndryshimet, por ligji i rezultateve dhe i qëndrimit (mungesa e entuziazmit dhe guximit) është gjithmonë në fuqi.