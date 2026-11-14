SpaceX lëshon Starship në orbitë, por dështon në kapjen e planifikuar të përforcuesit
Kompania SpaceX ka lëshuar raketën gjigante Starship nga Teksasi, duke arritur me sukses ta dërgojë anijen kozmike në orbitë, por duke hequr dorë nga përpjekja e planifikuar për kapjen e përforcuesit të fazës së parë në vendin e lëshimit, transmeton Anadolu.
Raketa u ngrit nga objekti Starbase i SpaceX në jug të Teksasit, në fluturimin e saj të 15-të testues, i cili synonte të demonstronte ripërdorimin e plotë të sistemit më të fuqishëm raketor në botë.
Përforcuesi Super Heavy u shkëput nga anija kozmike e fazës së sipërme pak pas ngritjes, por u devijua drejt Gjirit të Meksikës, në vend që të kthehej te kulla e lëshimit, ku krahët gjigantë mekanikë duhej ta kapnin atë.
Përforcuesi përfundoi në ujë i përfshirë nga flakët, pasi SpaceX anuloi përpjekjen për rikuperimin e tij. Kompania nuk dha menjëherë një shpjegim për këtë vendim.
Pavarësisht dështimit të kapjes, Starship vazhdoi fluturimin drejt orbitës dhe vendosi 26 satelitë Starlink.
Anija kozmike pritet të kryejë 14 rrotullime rreth Tokës përpara se të rikthehet në Starbase të shtunën, ku SpaceX planifikon të tentojë për herë të parë kapjen e fazës së sipërme të Starship.
Përpjekja do të realizohet vetëm nëse SpaceX vlerëson se anija mund të rikthehet në mënyrë të sigurt. Kompania ka përcaktuar edhe zona alternative të uljes në Oqeanin Paqësor.
Me një lartësi prej 124 metrash, Starship është në qendër të planeve të SpaceX për misionet drejt Hënës dhe Marsit.
Anija kozmike po zhvillohet gjithashtu për programin Artemis të NASA-s, i cili synon rikthimin e astronautëve në sipërfaqen e Hënës.