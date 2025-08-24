SpaceX lëshon “anijen e 50-të kozmike Dragon” në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor në misionin e furnizimit për NASA-n

SpaceX të dielën nisi një mision në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor nga Kepi Canaveral në Florida, hera e 50-të e “anijes kozmike” Dragon.

Sipas zyrtarëve të SpaceX, sateliti Dragon pritet të ankorohet me ISS të hënën në mënyrë autonome pas një fluturimi afërsisht 28-orësh.

CRS-33 do të dorëzojë më pas rreth 2268 kg ushqim, furnizime dhe pajisje eksperimentale për astronautët në bordin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor – por sipas zyrtarëve të SpaceX, ky mision shkon përtej të qenit thjesht një mision furnizimi.

Rreth 50 studime të ndryshme shkencore kritike për eksplorimin e ardhshëm të hapësirës nga njerëzit do të kryhen në mision.

Dragon pritet të kthehet në Tokë jo më herët se dhjetori. /Telegrafi/

 

