Sot shpallet aktgjykimi ndaj Thaçit dhe katër të tjerëve në rastin për pengim të drejtësisë
Ish-Presidenti Hashim Thaçi pret sot një aktgjykim tjetër në Hagë, këtë herë për akuza që mbrojtja i kundërshton si të paprovuara dhe juridikisht të gabuara.
Gjykatësi Christopher Gosnell e ka caktuar shpalljen e vendimit për sot, në orën 10:00, duke urdhëruar paraqitjen e të pesë të akuzuarve.
Krahas ish-presidentit, vendimin do ta dëgjojnë ish-drejtori i AKI-së, Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, ish-ministri Hajredin Kuçi dhe Fadil Fazliu.
Në qendër të përplasjes mes palëve janë bisedat e regjistruara gjatë vizitave në paraburgim: çfarë është thënë, kush ka folur dhe çfarë provojnë ato.
Prokuroria i interpreton këto materiale si dëshmi të përpjekjeve për ndërhyrje te dëshmitarët. Avokatët e Thaçit kundërshtojnë si interpretimin, ashtu edhe besueshmërinë e transkripteve.
Në parashtrimin përfundimtar, mbrojtja pretendon se hetimet nuk siguruan prova për kontakte të papërshtatshme me dëshmitarët në emër të ish-presidentit.
Sipas avokatëve, pjesë të bisedave ishin të pakuptueshme, ndërsa transkriptimi nga personeli i Prokurorisë rrezikonte të ndikohej nga pritshmëritë e vetë hetuesve.
Mbrojtja kundërshton edhe trajtimin si konfidencial të informacioneve që, sipas saj, njiheshin publikisht ose përbënin kujtime të përbashkëta të Thaçit me vizitorët.
Avokatët argumentojnë gjithashtu se dispozitat penale janë interpretuar përtej kuptimit që kanë në praktikën gjyqësore të Kosovës. Këto mbeten argumente të mbrojtjes, ende pa vlerësimin përfundimtar gjyqësor.
Për çështjen e transkriptimit dëshmoi ekspertja Helen Fraser, e thirrur nga mbrojtja. Ajo vlerësoi se besueshmëria e transkripteve ishte e ulët.
Megjithatë, Fraser sqaroi se nuk mund të pohonte se transkriptet ishin të gabuara. Ajo pranoi gjithashtu kufizimin që vinte nga mosnjohja e shqipes.
Kritika e saj lidhej me metodën e përdorur dhe mungesën e garancive të mjaftueshme për saktësinë e materialit të paraqitur.
Prokuroria e kundërshton këtë vlerësim. Ajo mbështetet te incizimet, dokumentet që pretendon se i përforcojnë ato dhe verifikimet nga njësia gjuhësore e gjykatës.
Në fjalën përmbyllëse, prokurori Joshua Hafetz përmendi rreth 28 orë biseda të regjistruara gjatë nëntë vizitave, të shpërndara përgjatë katër muajve.