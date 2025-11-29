Sot sërish protestohet në Koçan për viktimat nga zjarri në diskotekën “Pulse”
Prindërit e viktimave të tragjedisë “Pulse” u bëjnë thirrje qytetarëve të bashkohen në marshimin që do të nisë në orën 14:05 nga Parku i Revolucionit. Ngjarja është paralajmëruar si një tubim paqësor dhe dinjitoz, i dedikuar kujtimit të viktimave dhe si një rikujtim se pas çdo vendimi gjyqësor fshihen jetë të vërteta dhe familje që ende presin drejtësi.
Ndërkohë, procesi gjyqësor për rastin “Pulse” ka filluar në sallën e gjyqit brenda Burgut të Idrizovës. Për këtë rast janë ngritur akuza ndaj 35 personave dhe tre subjekteve juridike. Disa nga avokatët mbrojtës kanë kërkuar shtyrjen e seancës, duke argumentuar se nuk kanë marrë ende aktakuzën e integruar dhe për këtë arsye nuk mund të japin deklaratat hapëse.
Seanca e radhës gjyqësore është caktuar për të martën.