Sot sërish marshohet në Koçan, kërkohet drejtësi për tragjedinë në “Pulse”
Shoqata e qytetarëve “16 Mars 2025 Koçan” për sot paralajmëron marshin e ri, të 25-të, protestues “Marshi e engjujve” në Koçan që do të fillojë në orën 16:05.
Prindërit dhe qytetarët do të marshojnë nga “Parku i Revolucionit” përmes Qendrës Tregtare dhe ndërtesës së Drejtorisë së të Ardhurave Publike deri në Stacionin e Policisë.
Nga atje, marshimi do të vazhdojë deri në Gjykatën Themelore dhe Prokurorinë në Koçani.
“Ky marsh është simbol i unitetit, dinjitetit dhe një zëri që kërkon përgjegjësi. Ia kushtojmë engjëjve që nuk do të harrohen kurrë dhe luftës për të vërtetën që ua kemi borxh. U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, pavarësisht fesë, etnisë apo përkatësisë politike, të na bashkohen dhe së bashku të tregojnë se drejtësia për engjëjt tanë është mbi të gjitha”, thuhet në deklaratën e Shoqatës “16 Marsi 2025 Koçani”.
Marshimi zakonisht përfundon nga pika e fillimit në “Parkun e Revolucionit” në Koçan.