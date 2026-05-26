Sot protesta në Tiranë në përkrahje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut

Sot protesta në Tiranë në përkrahje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut

Në shenjë mbështetjeje për studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, gjatë ditës së sotme do të mbahet një protestë në Tiranë.

Organizatorët, Kol Marku dhe Kristian Nela, kanë bërë të ditur se tubimi do të fillojë në ora 17:00 në sheshin “Skënderbej”, ndërsa më pas pjesëmarrësit do të marshojnë drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut.

Sipas Markut, protesta nuk ka prapavijë politike dhe ka për qëllim të shprehë solidaritet me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, si dhe të mbrojë të drejtat dhe përdorimin e gjuhës shqipe.

Ndërkaq, Nela ka deklaruar se organizimi është realizuar nga vetë organizatorët për të treguar unitet dhe për të dërguar mesazhin se interesi kombëtar duhet të jetë mbi çdo dallim tjetër.

Po ashtu, është bërë e ditur se në protestë pritet të marrin pjesë studentë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

MARKETING

Të ngjajshme

Tankeri i parë japonez me naftë që kaloi Ngushticën e Hormuzit mbërrin në Japoni

Tankeri i parë japonez me naftë që kaloi Ngushticën e Hormuzit mbërrin në Japoni

Nafta Brent rritet me 2%, ndërsa sulmet ushtarake amerikane ndaj Iranit shtojnë pasigurinë

Nafta Brent rritet me 2%, ndërsa sulmet ushtarake amerikane ndaj Iranit shtojnë pasigurinë

Ushtria amerikane thotë se goditi Iranin jugor në ‘vetëmbrojtje’

Ushtria amerikane thotë se goditi Iranin jugor në ‘vetëmbrojtje’

Policia me aksione të përforcuara ndaj motoçiklistëve, për tetë orë gjobiten 116 drejtues

Policia me aksione të përforcuara ndaj motoçiklistëve, për tetë orë gjobiten 116 drejtues

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Një grua dhe një fëmijë vriten në sulmin izraelit ndaj kampit të palestinezëve të zhvendosur në Gaza

Një grua dhe një fëmijë vriten në sulmin izraelit ndaj kampit të palestinezëve të zhvendosur në Gaza