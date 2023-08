Sot nis sezoni i ri në Ligën e Parë

Sot pasdite nis sezoni i ri në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Kampionët në fuqi, Struga Trim Lum, edicionin e ri e hapin ndaj Gostivarit, përderisa Shkëndija do të jetë mysafire e debutuesve të elitës, Voska Sport. Gjithashtu në program të ditës së sotme do të jenë edhe përballjet Tikveshi – Makedonija Gjorçe Petrovi, Bregallnica – Sileksi dhe Brera – Vardari. Të gjitha ndeshjet do të luhen në termin të njejtë, duke nisur nga ora 17:00. Ndërkohë ndeshja e vetme dhe e fundit që e mbyll këtë xhiro do të luhet ndërmjet Rabotniçkit dhe Shkupit ditën e hënë.

