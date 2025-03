Sot mësohen katër çerekfinalistët e parë të Ligës së Kampionëve

Gara më prestigjose evropiane në nivel të klubeve do të nxjerrë sonte katër skuadrat e para që do të kualifikohen në fazën çerekfinale të saj.

Nga ora 18:45 Barcelona e pret skuadrën portugeze, Bnefikën, ndaj së cilës në ndeshjen e parë triumfoi me rezultat 1-0, andaj skuadra katalanase pret që të kalojë në fazën tjetër edhe pse ende është gjithçka e hapur.

Ndërsa nga ora 21:00 zhvillohen tri ndeshje të tjera shumë interesante. Bayerni është me një këmbë në çerekfinale pas triumfit në ndeshjen e parë me rezultat 3-0 ndaj Bayer Leverkusen dhe përmbysja e këtij rezultati nga Granit Xhaka me shokë duket krejtësisht e pamundur.

Interi ka gjithashtu një avantazh të mirë ndaj Feynoordit. “Neroazzurrët” e presin skuadrën holandeze në “Giuseppe Meazza” me epërsinë e dy giola nga ndeshja e parë.

Kurse ballafaqimi i zjarrtë dhe i paparashikueshëm do të zhvillohet në stadiumin “Anfiedl Road”,. Aty ku Liverpooli e pret PSG-në. Skuadra angleze mori fitore minimale 1-0 në ndeshje e parë në Francë edhe pse vendasit ishin më mirë për gjatë gjithë 90 minutave.

