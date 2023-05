Sot mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Sot mbyllet sezonit në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Në program janë pesë ndeshje në kuadër të xhiros së 33-të, ndërsa vëmendja do të jetë në Strugë, aty ku kampionët e rinjë do të takohen me Shkupin dhe pas ndeshjes do të pranojnë trofeun e titullit të kampionit nga federata e futbollit të vendit tonë. Shkëndija këtë sezon do ta mbyll në kryeqytet ndaj Rabotniçkit, ndërkohë në ndeshjet tjera do të takohen Akademia Pandevi – Sileksi, Skopje – Bregallnica dhe Pobeda – Tikveshi. Të gjitha këto sfida luhen sot, duke nisur nga ora 17:00.