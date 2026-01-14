Sot mbahet takimi i liderëve, nuk merr pjesë Filipçe

Sot mbahet takimi i liderëve, nuk merr pjesë Filipçe

Me iniciativë të kryeministrit dhe kryetarit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, sot në Klubin e Deputetëve pritet të mbahet takim i liderëve të partive parlamentare që kanë grupe deputetësh në Kuvend. Siç është paralajmëruar, në fokus të takimit do të jenë ligjet reformuese në gjyqësor, zgjedhja e Avokatit të Popullit, ndryshimet në Kodin Zgjedhor si dhe çështja e heqjes së qeverisë teknike. Në rend dite pritet të përfshihen edhe tema të tjera, sipas propozimeve të pjesëmarrësve.

Nga opozita, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar kryetarët e partive “E Majta” dhe BDI, Dimitar Apasiev dhe Ali Ahmeti. Ndërkohë, kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ka refuzuar ftesën për takim të liderëve.

Filipçe, në një konferencë për shtyp më 8 janar, deklaroi se nuk pranon bisedime për shfuqizimin e qeverisë teknike, duke akuzuar kryeministrin Mickoski se po kërkon “alibi për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme”.

Sipas tij, qeveria teknike duhet të mbetet si garanci për zgjedhje të drejta dhe si mekanizëm për parandalimin e keqpërdorimit të institucioneve. Sa i përket ligjeve reformuese, Filipçe theksoi se debati duhet të zhvillohet në Kuvend, duke shtuar se LSDM do të mbështesë çdo zgjidhje cilësore. Ai gjithashtu nënvizoi se partia do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare nëse ato shpallen.

Në takimin e liderëve, të thirrur nga Mickoski, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar edhe kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, Bilall Kasami nga VLEN dhe Maksim Dimitrievski nga ZNAM.

MARKETING

Të ngjajshme

LSDM: Pjesëmarrja në takimin me Mickoskin legjitimon krimin dhe korrupsionin

LSDM: Pjesëmarrja në takimin me Mickoskin legjitimon krimin dhe korrupsionin

Diell dhe vranësira të ndryshueshme, temperaturat mbeten të ulëta

Diell dhe vranësira të ndryshueshme, temperaturat mbeten të ulëta

Mediat e huaja: I dërguari i Trump zhvilloi takim sekret me ish-princin e Iranit, Reza Pahlavi

Mediat e huaja: I dërguari i Trump zhvilloi takim sekret me ish-princin e Iranit, Reza Pahlavi

Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit

Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit

Një banesë është përfshirë nga flakët në Tetovë, raportohet për një të vdekur

Një banesë është përfshirë nga flakët në Tetovë, raportohet për një të vdekur

Ministri i Jashtëm turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun iranian

Ministri i Jashtëm turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun iranian