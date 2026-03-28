Sot marsh për viktimat e diskotekës “Pulse” në Koçani

Sot marsh për viktimat e diskotekës “Pulse” në Koçani

Shoqata “16 Marsi i vitit 2025” ka njoftuar se sot do të mbahet një marsh përkujtimor në Koçan, me fillim në ora 16:05. Ky është marshimi i 39-të me radhë në nder të viktimave të tragjedisë që ndodhi në diskotekën “Pulse”.

Organizatorët theksuan se çdo hap i këtij marshi përfaqëson një zë për ata që nuk janë më, duke shtuar se përpjekja për zbardhjen e së vërtetës dhe vendosjen e drejtësisë do të vazhdojë pa u ndalur.

Edhe këtë herë, pjesëmarrësit do të parashtrojnë të njëjtat kërkesa: zbardhjen e plotë të rastit dhe mbajtjen e përgjegjësisë për lëshimet sistematike që kanë mundësuar funksionimin e kundërligjshëm të diskotekës.

Kujtojmë se më 16 mars të vitit të kaluar, si pasojë e kësaj tragjedie, humbën jetën 63 persona, ndërsa shumë të tjerë mbetën të lënduar.

Shkup, nesër regjim i posaçëm i komunikacionit

Presidenti iranian u bën thirrje vendeve të rajonit të mos lejojnë “armiqtë të zhvillojnë luftën” nga territoret e tyre

Sulmi SHBA-Izrael godet kompleksin e metanolit në provincën Bushehr të Iranit

Rusia do të ndalojë eksportet e benzinës nga prodhuesit vendas nga 1 prilli

Zelenskyy kërkon naftë dizel nga vendet e Lindjes së Mesme në këmbim të ndihmës kundër raketave iraniane

Kryediplomati turk: Sulmet e paligjshme ndaj Iranit po e shtyjnë rajonin drejt një lufte më të gjerë