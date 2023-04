Sot luhen katër ndeshje në Ligën e parë, Shkupi në Kavadar ndaj Tikveshit

Në program të elitës së futbollit vendor, sot luhen katër ndeshje në kuadër të xhiros së 28-të. Kampionët në fuqi, Shkupi në këtë xhiro do të luajnë në Kavadar përballë Tikveshit, ku nuk kanë drejt gabimi në luftën drejt titullit.

Në kryeqytet Skopje do të pret Akademia Pandevin, Sileksi në Kratovë do ti matë forcat me Makedonija Gjorçe Petrovin, përderisa Pobeda në Prilep do të jetën nikoqir i Rabotniçkit.

Të gjitha ndeshjet nisin nga ora 16:00.