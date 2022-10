Sot luhen katër ndeshje në elitë

E diela do të sjell katër ndeshje në elitën e futbollit vendor. Në kuadër të xhiros së 10-të, kampionët Shkupi do të luajnë në transfertë me Akademia Pandevin në Strumicë. Shkëndija në Tetovë do të pret Bregallnicën e Shtipit. Ndërkohë në dy ndeshjet tjera takohen Sileksi – Pobeda dhe Skopje – Rabotniçki. Të gjitha këto katër takime janë programuar të luhen sot nga ora 14:00.