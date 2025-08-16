Sot Kuvendi do të vendosë për kandidatët e pavarur në zgjedhjet lokale
Kuvendi sot ka caktuar seancë në të cilën pika e vetme në rend të ditës janë ndryshimet në Kodin Zgjedhor me procedurë të shkurtuar, të cilat, mes tjerash, rregullojnë pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Në vend të një për qind, me ndryshimet janë parashikuar – kur dorëzuesit e listës së kandidatëve për deputetë janë grup i votuesve, është e nevojshme të mblidhen të paktën 0,95 për qind të nënshkrimeve nga votuesit e regjistruar në certifikatën e Listës së votuesve të njësisë zgjedhore (NJZ).
Me ndryshimet janë parashikuar dhe kur dorëzuesi i listës së kandidatëve për deputetë është grup i votuesve nga njësia zgjedhore për votim jashtë vendit, të mbledhë të paktën 1.000 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në certifikatën e Listës së votuesve për ato njësi zgjedhore para personave zyrtarëve të PDK, gjegjësisht zyrat konsullore në një formular të përshkruar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Me zgjidhjet e propozuara ligjore, janë definuar edhe portalet e internetit në përputhje me Ligjin për mediat, ndërsa është kryer dhe harmonizimi me Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, si dhe për deputetët me nënshkrime të mbledhura.
Sipas propozuesve (grup deputetësh), me zgjidhjet e propozuara ligjore do të sigurojë një proces zgjedhor të qartë, transparent dhe gjithëpërfshirës dhe do të tejkalojë mospërputhjet e perceptuara përmes përforcimit të kuadrit ligjor.
Më herët KSHZ-ja, në seancën e së shtunës miratoi një vendim për të nxjerrë jashtë fuqie Udhëzimet e KSHZ-së të vitit 2024 që rregullojnë procedurën për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e emërimit të noterëve në përputhje me Kodin zgjedhor. Siç tha kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, ky udhëzim për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve po shfuqizohet për shkak të vendimit të Gjykatës Kushtetuese me të cilin shfuqizon nenet 61 dhe 62 të Kodit zgjedhor që përcaktonin numrin/përqindjen e nënshkrimeve për propozimin e listave të grupit të votuesve.