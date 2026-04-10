Sot hyn në fuqi sistemi i ri EES: Regjistrimi digjital zëvendëson vulat në pasaporta për hyrje në BE
Prej sot, 10 prill (e premte), hyn në fuqi sistemi i ri evropian për hyrje dhe dalje (EES – Entry/Exit System). Kjo do të thotë se evidenca digjitale do të zëvendësojë vulat e deritanishme në pasaporta për të gjithë shtetasit e vendeve që nuk janë anëtare të BE-së, përfshirë edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut.
Çfarë përfshin sistemi i ri?
Të dhënat biometrike: Gjatë hyrjes së parë pas vendosjes së sistemit, udhëtarëve do t’u merren shenjat e gishtave dhe do të fotografohen.
Monitorimi i qëndrimit: Sistemi do të llogarisë automatikisht se sa ditë po qëndroni në BE, duke kontrolluar rreptësisht rregullin “90 ditë në një periudhë prej 180 ditësh”.
Koha e pritjes: Për shkak të marrjes së të dhënave biometrike, pritet një rritje fillestare e kohës së pritjes në vendkalimet kufitare gjatë hyrjes në zonën Shengen.