Sot hidhet shorti për playoff-in e Kupës së Botës, gjithçka çfarë duhet të dini

Gjithçka është gati për shortin që do të përcaktojë ndeshjet play-off për kualifikimin e ekipeve të fundit europiane që do të marrin pjesë në Botërorin 2022 në Katar.

Ky short do të hidhet sot në Zyrih të Zvicrës.

Këto janë ekipet kombëtare pjesëmarrëse, të ndara në dy grupe:

– Vazo 1 : Italia , Portugalia, Rusia, Skocia, Suedia, Uellsi

– Vazo 2 : Austria, Republika Çeke, Maqedonia e Veriut, Polonia, Turqia, Ukraina.

Tre vendet evropiane për Kupën e Botës 2022 që nuk janë caktuar në fund të fazës së grupeve të garave paraprake do të vendosen nga tre turne mini-play-off në të cilat do të marrin pjesë gjithsej 12 ekipe.

Dhjetë nënkampionët e raundeve kualifikuese evropiane iu bashkuan dy skuadra bazuar në renditjen e përgjithshme të Ligës së Kombeve 2020/21, Austria dhe Republika Çeke .

Konkretisht, këto vende i takuan dy skuadrave të renditura më të larta mes fituesve të grupeve të Ligës së Kombeve, të cilat nuk u kualifikuan drejtpërdrejt në finale as duke fituar grupin e tyre dhe as duke u renditur në vendin e dytë në kualifikueset evropiane dhe për rrjedhojë duke u futur me të drejtë në play-off.

Si funksionon shorti

Gjashtë nënkampionët më të mirë në fazën e grupeve të kualifikimeve evropiane janë në vazon 1 dhe do të luajnë gjysmëfinalen e play-off-it në shtëpi.

Nga ana tjetër, gjashtë të tjerët janë në nivelin e dytë. Për të përcaktuar gjashtë nënkampionët më të mirë që shkuan në vazon e parë, nuk u morën parasysh rezultatet ndaj të gjashtave dhe u zbatuan kriteret e mëposhtme në rendin e mëposhtëm:

numri më i lartë i pikëve;

diferencë më e mirë e golave;

numër më i madh i golave ​​të shënuar;

numër më i madh i golave ​​të shënuar jashtë fushe;

numër më i madh i fitoreve;

numër më i madh i fitoreve jashtë;

më pak pikë disiplinore bazuar vetëm në kartonët e verdhë dhe të kuq të marrë nga lojtarët dhe stafi stërvitor;

Lista e aksesit në Ligën e Kombeve 2020/21. Shorti do të shpërndajë gjashtë nënkampionët më të mirë në gjysmëfinale 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 dhe do t’i përcaktojë si ekipe vendase.

Skuadra e parë e tërhequr do të zërë pozitën vendase në gjysmëfinalen 1, skuadra e dytë e tërhequr gjysmëfinalen 2 dhe kështu me radhë derisa vazoja të zbrazet. Më pas shorti do t’i caktojë ekipet në vazon e dytë në çiftet e gjysmëfinaleve një nga një.

Skuadra e parë e tërhequr nga vazo 2 do të zërë pozitën e ekipit mysafir në gjysmëfinalen 1, skuadra e dytë e tërhequr në gjysmëfinalen 2 e kështu me radhë derisa të përcaktohen të gjitha çiftet e gjysmëfinaleve. Gjysmëfinalet 1 dhe 2 shkojnë në rrugën A të play-off-it, gjysmëfinalet 3 dhe 4 në rrugën B dhe gjysmëfinalet 5 dhe 6 në rrugën C. Për të përcaktuar se kush nga fituesit e gjysmëfinaleve do të luajë finalen në shtëpi, do të bëhet një short shtesë për secilen.

Oraret:

– Gjysmëfinalet e play-off-it: e enjte 24 mars 2022

– finalet e play-off-it: e martë 29 mars 2022