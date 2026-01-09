Sot e ditëve në vazhdim, vendkalimi kufitar Evzoni do të ketë bllokadë gjashtëorëshe nga bujqit grek

Ferrmerët grekë filluan edhe sot një bllokadë në vendkalimin kufitar Evzoni, por jo më katër por gjashtë orë dhe e njëjta situatë do të përsëritet dhe në ditët në vazhdim.

Sot kufiri do të jetë i mbyllur deri në mesnatë për të gjitha automjetet.

Në pikën kufitare “Niki”-“Mexhitli”, siç njoftoi më parë LAMM, ka ndalesë për kamionë, e cila do të zgjasë deri nesër në orën 10:00.

Protestat e fermerëve në Greqi filluan më 30 nëntor dhe kanë zgjatur për më shumë se 40 ditë me bllokada të përditshme në një numër vendesh në të gjithë vendin.

