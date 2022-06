Sot do të dihet se sa do rritet çmimi i energjisë elektrike

Komisioni Rregullatori i Energjetikës po bën përllogaritjet përfundimtare se sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë elektrike nga 1 korriku.

Është e sigurt vetëm se rritja do të jetë 10 deri mbi 10 përqind.

Kompanitë energjetike kanë treguar kosto shumë të larta, por, sipas presidentit të ERC-së, nuk do të njihen të gjitha.

Ekspertët pajtohen se rryma do të jetë më e shtrenjtë, sepse çmimi po rritet në tregun botëror, por është mirë që do të zhvlerësohet, pra do të jetë më e ulët se realja.

Faturat familjare nga muaji i ardhshëm do të ndahen në 4 blloqe.