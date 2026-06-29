Sot dita e 30-të e protestës në Tiranë, policia procedon penalisht 31 protestues

Sot dita e 30-të e protestës në Tiranë, policia procedon penalisht 31 protestues

Sot shënohet dita e 30-të e protestës që po zhvillohet në Tiranë, ndërsa Policia e Shtetit ka njoftuar se ka proceduar penalisht 31 shtetas për veprat penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Prishja e qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”.

Sipas njoftimit zyrtar, në vijim të veprimeve procedurale të kryera në lidhje me tubimin e zhvilluar në kryeqytet, strukturat e Policisë së Tiranës proceduan shtetasit: Sh. B., B. K., A. J., V. D., A. K., L. K., R. S., I. Rr., S. E., M. Y., J. S., E. L., I. Gj., F. H., I. M., K. P., R. Sh., E. Q., B. S., A. N., A. D., F. H., Xh. P., G. P., Sh. G., I. Xh., D. D., A. K., A. R., R. D. dhe A. K.

Policia bën me dije se materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Protesta në Tiranë vijon prej 30 ditësh radhazi, ndërsa pjesëmarrësit kanë paralajmëruar vazhdimin e saj edhe në ditët në vijim.

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