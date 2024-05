Sot bëhet varrimi i të ndjerit Amar Ismani

Këngëtari Amar Ismani sot në orët e hershme të mëngjesit ka ndëruar jetë pasi nuk ka mundur tu mbijetoj plagëve. Ceremonia e të ndjerit bëhet sot në varrezat e Buteli. Këtë e ka njoftuar familjari i tij i cili shkruan:

“Të Allahut jemi dhe tek ai do kthehemi

Me zemër të thyer e të pikëlluar ju njoftoj se ka ndëruar jetë djali/vëllau jonë Amar Ismani

Ceremonia e varrimit do të bëhet sot me namazin e Iqindis në xhamin e Cairit, dhe pastaj te varezat në Butel”.

