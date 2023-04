Sony po zhvillon një tastierë të re dore PlayStation

Pas disa ditësh spekulimesh të ndryshme, Insider Gaming raporton se Sony po zhvillon një tastierë të re të dorës PlayStation.

Me emrin e koduar Q Lite, telefoni i ardhshëm i PlayStation do të jetë një tjetër pajisje harduerike që do të kërkojë një PlayStation 5 për t’u ekzekutuar.

Sipas burimeve, Q Lite nuk është një pajisje e transmetimit të lojërave cloud, por përdor Remote Play me PlayStation 5 – një veçori që Sony e ka nxitur gjatë javëve të fundit.

Pajisja e re mbështet një rezolucion origjinal prej 1080p dhe 60FPS dhe do të kërkojë një lidhje të vazhdueshme interneti për të punuar.

Kur bëhet fjalë për karakteristikat fizike të tastierës, prototipet e hershme tregojnë se tastiera do t’i ngjajë një kontrolluesi PlayStation 5, me një ekran të madh LCD 8 inç të ndjeshëm në prekje në qendër.

Pajisja ka gjithashtu ndezës të personalizueshëm me reagime haptike, si dhe butona të volumit, altoparlantë dhe më shumë.

Konsola e dorës Q Lite pritet të dalë përpara PlayStation 5 Pro dhe pas modelit të konzollës së disqeve të shkëputshme PS5. Supozimi është se PlayStation 5 Pro është planifikuar për një njoftim për pushime 2024. /Telegrafi/