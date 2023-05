Sonte zhvillohet ndeshja e madhe e Ligës së Kampionëve, Real Madrid – Manchester City

“Ethet” e Ligës së Kampionëve rikthehet sonte me ndeshjen e parë të fazës gjysmëfinale ku do të ballafaqohen Real Madridi me Manchester Cityn.

Akti i parë do të zhvillohet në “Santiago Bernabeu”, aty ku Reali synon të bëjë hapin e parë drejt finales së madhe, por përball do të ketë gjigantin anglez të Pep Guardiolës i cili po kalon nëpër një seri të jashtëzakonshme të rezultateve positive.

Dueli do të zhvillohet me fillim nga ora 21:00.