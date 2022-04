Sonte luhet KV Shkëndija – KV Strumica

KV Shkëndija e Tetovës sonte do të përballet me KV Strumicën në ndeshjen e dytë finale të plej-ofit të elitës së futbollit vendor. Ndonëse në ndeshjen e parë ekipi tetovar pësoi humbje, megjithatë zhvilloi një ndeshje të luftuar, duke i shkaktuar probleme të mëdha ekipit të Strumicës. Gjithsesi sonte pritet një ndeshje e zjarrtë me shumë emocione ku volejbollistët tetovarë do të mundohen të triumfojnë dhe të barazojnë serinë finale të plej-offit. Përballja KV Shkëndija – KV Strumica luhet sonte te salla e sportit në gjimnazin e Tetovës me fillim në orën 21:00. /SHENJA/