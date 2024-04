Sondazhi në SHBA: Ekonomia, çështja kryesore për votuesit amerikanë

Votuesit amerikanë thonë se ekonomia është një nga shqetësimet e tyre më të mëdha në zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Scott Stearns njofton për qasjen e dy kandidatëve kryesorë për president për ekonominë në një kohë kur Departamenti amerikan i Punës thotë se ekonomisë amerikane i janë shtuar më shumë vende të reja pune dhe janë rritur pagat përtej parashikimeve.

Votuesja e shtetit Uiskonsin, Theresa Laabs është e shqetësuar për ekonominë dhe përballimin e kostos së jetesës nga familja e saj.

“Është e vështirë për një familje si kjo e jona të blejë ushqime dhe të mos shpenzojë 100 deri në 150 dollarë çdo fundjavë ndërsa përpiqemi të vendosim: ‘Çfarë më duhet patjetër sot dhe çfarë mund ta lë për javën tjetër?’ Çmimet e benzinës po rriten dhe nuk e kuptoj pse”, thotë zonja Laabs.

Ajo thotë se do të votojë për demokratin Joe Biden me shpresën se, siç thotë ajo, “do të vazhdojë të punojë edhe më shumë në katër vitet e ardhshme” për t’ia lehtësuar jetën klasës së mesme.

Ky ankth ekonomik po nxit gjithashtu mbështetjen për ish Presidentin Donald Trump. Votuesja nga Xhorxhia, Faye Bowling thotë se kjo është ekonomia më e keqe që ajo ka përjetuar ndonjëherë.

“Unë jam gjyshe 73-vjeçare dhe kurrë në jetën time nuk kam parë një ekonomi kaq të keqe sa tani. Unë jam pro Donald Trumpit. Unë dua që të gjithë të dalin për të votuar masivisht për republikanët në nëntor, sepse ne duhet të fitojmë Kongresin dhe Presidencën dhe ta bëjmë këtë vend të mrekullueshëm”, tha zonja Bowling.

Sondazhi i muajit të kaluar i organizatës Harvard CAPS/Harris tregon se shumica e të anketuarve thonë se inflacioni është çështja kryesore që ndikon tek ata personalisht.

Departamenti i Punës raportoi të dhëna më të mira se sa ishin parashikimet për tre mujorin e parë të këtij viti. Sipas raportit, sektorët e qeverisë, shëndetësisë dhe ndërtimtarisë kanë regjistruar shtimin më të madh të numrit të vendeve të punës, ndërsa papunësia ka rënë nën 4% dhe pagat kanë vazhduar të rriten.

Ish Presidenti Trump thotë se ekonomia amerikane “po shembet”. Duke iu drejtuar një tubimi për mbledhje fondesh në Florida, ai tha se është ai është njeriu i duhur për të përmirësuar ekonominë.

“Njerëzit duan ndryshimin, përfshirë njerëzit e pasur dhe të varfër. Vendi po ecën me të vërtetë keq. E gjithë bota po tallet me ne. Ne do ta sjellim ndryshimin shumë shpejt”, tha zoti Trump.

Presidenti Biden, në një tubim në Nevada, tha se ai po përmirëson ekonominë e dëmtuar nga koronavirusi dhe nga shkurtimet e taksave për të pasurit gjatë administratës së Presidentit Trump.

“Gjërat po lëvizin në drejtim të duhur. Papunësia është ulur në mënyrë dramatike. Në Nevada, numri i atyre që kanë një vend pune sot është më i lartë se ndonjëherë më parë. Mijëra qytete amerikane po shohin këtë ndryshim historik”, tha Presidenti Biden.

Ai thotë se ekonomia do të përmirësohet gjithashtu edhe falë planit të tij për të falur disa kredi studentore.

“Unë nuk do të ndalem kurrë për të ofruar lehtësim të borxhit të studentëve. Kjo shkon vetëm në interesin e Amerikës dhe është për të mirën e ekonomisë tonë. Ajo po bëhet gjithnjë e më e fortë”, tha Presidenti Biden.

Sondazhi i Harvard CAPS tregon se gati dy të tretat e demokratëve thonë se ekonomia është në rrugën e duhur, por vetëm 12 për qind e republikanëve kanë qëndrim të njejtë./VOA

