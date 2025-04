Sondazhi: Kanadezët e shohin ShBA-në po aq negativisht sa Rusinë pas 100 ditëve të Trumpit

Një sondazh i fundit ka treguar një ndryshim dramatik në ndjenjën publike, pasi në afër 100 ditë të administratës amerikane të presidentit Donald Trump, kanadezët e shohin marrëdhënien e vendit të tyre me ShBA-në po aq të dobët sa lidhjet e saj me Rusinë.

Sipas një raporti nga “Canadian Press”, vetëm 16 për qind e kanadezëve të anketuar thanë se Kanadaja ka një marrëdhënie të mirë me ShBA-në, pothuajse e njëjta me 15 për qind e tyre që i vlerësuan si pozitive lidhjet me Rusinë.

Sondazhi “Leger”, i kryer për Shoqatën për Studime Kanadeze, tregoi se në të kundërtën, 36 për qind thanë se Kanadaja ka marrëdhënie të mira me Kinën, ndërsa mbi 75 për qind dhanë vlerësime pozitive për lidhjet me Meksikën, Bashkimin Evropian (BE) dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Jack Jedwab, kreu i Shoqatës për Studime Kanadeze, tha se rezultatet pasqyrojnë pritjet e larta të kanadezëve për aleatin e tyre më të ngushtë.

“Të shohësh të arrijë në atë nivel ku i vlerësojmë marrëdhëniet tona me ShBA-në po aq keq sa i vlerësojmë marrëdhëniet tona me Rusinë, kjo është vërtet marramendëse”, tha Jedwab.

Ai ia atribuoi këtë ndryshim kryesisht retorikës së presidentit Trump, i cili tha se dëshiron ta bëjë Kanadanë pjesë të ShBA-së, si dhe qëndrimit të tij agresiv ndaj tregtisë ndërkufitare.

Anketa gjithashtu tregoi një hapje në rritje ndaj lidhjeve më të forta me Meksikën dhe madje edhe me Kinën, pavarësisht tensioneve politike.

Jedwab theksoi se kanadezët mund të shohin potencialin për të përmirësuar marrëdhëniet e tendosura me Kinën për shkak të pritjeve të ulëta të së kaluarës.

