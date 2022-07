Sondazhi i institutit amerikan: Kurti politikani më i besueshëm në Kosovë, Osmani e dyta

Sipas rezultateve të publikuara nga sondazhi për Ballkanin Perëndimor për vitin 2022 në kuadër të projektit të institutit amerikan “Instituti Republikan Ndërkombëtar” (IRI), Albin Kurti është politikani më i besueshëm në Kosovë.

Në listën prej dhjetë politikanëve më të pëlqyer, sipas sondazhit, janë: kryeministri Kurti, presidentja Osmani, ish-presidenti Thaçi, kryetari i Kuvendit Konjufca, ish-kryetari i Kuvendit Veseli kryetarët e partive opozitare dhe kryetari i Komunës së Mitrovicës.

Kryeministri Albin Kurti, sipas matjeve të institutit amerikan, është më i pëlqyeri në Kosovë me 28%.

Presidentja Vjosa Osmani ka mbështetjen e 15% të respodentëve që kanë marrë pjesë në sondazh.

Dy ish-kryetarët e PDK-së, Thaçi e Veseli, pasojnë në vendet 3 dhe 4.

Kadri Veseli (9%) befasisht qëndron me 2 pikë para ish-presidentit Hashim Thaçi.

Lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku është në vendin e pestë me 6% të mbështetjes qytetare.

Ramush Haradinaj dhe Glauk Konjufca kanë marrë mbështetje nga 6% e qytetarëve.

3% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi është politikani më i besueshëm në Kosovë.

Fatmir Limaj dhe Bedri Hamza kanë marrë përkrahje nga 2% e qytetarëve.

27% e qytetarëve që i janë përgjigjur sondazhit kanë deklaruar se asnjëri prej politikanëve të lartëcekur nuk janë të besueshëm.

Derisa 16% prej 1,520 respodentëve të anketuar nuk e dinë cili është më i besueshëm apo kanë refuzuar të japin përgjigje në këtë pyetje.

Metodologjia e sondazhit

Sondazhi është realizuar në kuadër të qendrës së institutit “Center for Insights in Survey Research” nga Ipsos Stregic Marketing, nga 30 dhjetori e deri me 20 shkurt.

Të dhënat janë mbledhur me metodën e intervistimit të qytetarëve në shtëpitë e tyre.

Poashtu në sondazh janë përfshirë të gjitha zonat (urbane/rurale) dhe të gjitha grupet etnike.

Në Kosovë janë intervistuar 1,520 respodentë dhe margjina e gabimit mund të jetë deri në 2.9 për qind.

Kush është IRI

“Institutit Republikan Ndërkombëtar” është një institut amerikan jo profitabil dhe që është i përkushtuar në avancimin e lirisë dhe demokracisë në botë duke ndihmuar akterët politikë, partitë politike dhe të tjerë të përfshirë në qeverisje që të merren më shumë me çështje substanciale.

Instituti merret edhe me programe për përfshirjen e të rinjve më shumë në politikë dhe ofron ndihmë sidomos për grupe të margjinalizuara në vende të ndryshme.

Instituti ishte formuar në vitin 1982 me iniciativë të presidentit të atëhershëm amerikan Ronald Reagan, derisa deri në vitin 2018 udhëheqës i institutit ishte John McCain. Atë e kishte zëvendësuar senatori amerikan, Dan Sullivan./Telegrafi/