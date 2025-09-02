Sondazhi i eurobarometrit për besimin te BE, shqiptarët të parët në rajon për mbështetjen drejt anëtarësimit, serbët të fundit
Shumica e qytetarëve të Bashkimit Evropian janë në favor të zgjerimit të mëtejshëm të unionit, tregon sondazhi më i ri i Eurobarometrit, sipas të cilit, mbështetja për anëtarësim në Shqipëri është më e larta në Ballkan, me 91%.
Sipas sondazhit të Eurobarometrit, mbështetja e integrimit është dukshëm i lartë në Shqipëri, ashtu si dhe besimi tek unioni, pasi qytetarët vlerësojnë ndihmën për zhvillimin ekonomik dhe luftën ndaj korrupsionit. Pas shqiptarëve, anëtarësimin në Bashkimin Evropian e mbështesin qytetarët e Maqedonisë së Veriut, me 69%.
Në të dyja vendet fqinje, qytetarët shohin përfitime si rritja e cilësisë së jetesës dhe hapja e kufijve. Po ashtu, 56% e të anketuarve besojnë se vendi i tyre do të përfitonte nga zgjerimi i ardhshëm. Mbështetja është veçanërisht e lartë në mesin e të rinjve, ku rreth 2/3 e qytetarëve të moshës 15 deri në 39 vjeç besojnë se vendet kandidate apo potenciale duhet të anëtarësohen në Bashkimin Evropian sapo të përmbushin kushtet e nevojshme.
Megjithatë, qytetarët kanë edhe shqetësime, kryesisht lidhur me migracionin, korrupsionin, krimin dhe koston financiare të zgjerimit. Sondazhi është realizuar në periudhën shkurt-mars 2025, me pjesëmarrjen e mbi 26,300 qytetarëve nga të 27 vendet anëtare të BE-së.
Sondazhe të ngjashme janë zhvilluar edhe në vendet kandidate, si Shqipëria, Bosnje-Hercegovinë, Kosovë, Gjeorgji, Moldavi, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Ukrainë, ku janë intervistuar 1000 qytetarë për secilin vend. Në Serbi, mbështetja për anëtarësimin në Bashkimin Evropian është më e ulëta në rajon, me vetëm 33%, duke reflektuar shqetësime politike dhe mungesë besimi ndaj unionit.
Në përgjithësi, sondazhi tregon se imazhi i Bashkimit Evropian është më pozitiv në Ballkanin Perëndimor, sesa në vendet e Evropës lindore, me përjashtim të Serbisë.