Sondazhet tregojnë se opinioni publik në SHBA po bëhet gjithnjë e më negativ ndaj Izraelit
Sipas disa sondazheve të fundit, opinioni publik ndaj Izraelit në SHBA është bërë gjithnjë e më negativ, duke pasqyruar shqetësimin në rritje për fushatën ushtarake të Izraelit në Gaza, transmeton Anadolu.
Një sondazh i Qendrës Kërkimore Pew, i publikuar në muajin korrik, zbuloi se amerikanët janë bërë më kritikë ndaj popullit dhe qeverisë izraelite gjatë viteve të fundit, ndërsa qëndrimet e tyre ndaj palestinezëve, Autoritetit Palestinez dhe Hamasit kanë mbetur relativisht të pandryshuara.
Perceptimet negative për Izraelin janë rritur në të dyja partitë kryesore politike, në të gjitha grupmoshat dhe në shumicën e kategorive fetare.
Në vitin 2026, 42 për qind e amerikanëve kishin një opinion negativ për popullin izraelit, krahasuar me 28 për qind në vitin 2019. Ndërkohë, vlerësimet pozitive për qeverinë izraelite ranë në 32 për qind, nga 41 për qind në të njëjtën periudhë.
Amerikanët shprehën gjithashtu qëndrime gjithnjë e më negative ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.
Edhe një sondazh tjetër i AP-NORC-it, i publikuar këtë muaj, arriti në përfundimin se qëndrimet e amerikanëve ndaj Izraelit janë përkeqësuar, me demokratët që kanë udhëhequr këtë ndryshim për shkak të kritikave ndaj mënyrës se si Izraeli po zhvillon luftën në Gaza.
Sondazhi tregoi se 40 për qind e amerikanëve besojnë se SHBA-ja është “tepër mbështetëse” ndaj Izraelit në konfliktin izraelit me palestinezët, krahasuar me 37 për qind në muajin janar 2024 dhe 27 për qind në muajin gusht 2023, para sulmeve të 7 tetorit.
Mes demokratëve, 58 për qind thanë se Washingtoni është tepër mbështetës ndaj Izraelit, krahasuar me 45 për qind dy vjet më parë. Ndër republikanët, kjo përqindje u rrit vetëm lehtë, në 27 për qind, nga 25 për qind.
Muajin e kaluar, Axios raportoi se mbështetja po dobësohet edhe mes republikanëve të rinj, duke ngritur pikëpyetje nëse përkrahja tradicionale e fortë e partisë për Izraelin do të vazhdojë.
Mbështetja republikane është vënë nën presion në rritje, ndërsa fushata ushtarake e Izraelit ka shkatërruar Rripin e Gazës dhe Netanyahu është përplasur me administratën e presidentit Donald Trump lidhur me përpjekjet për t’i dhënë fund luftës me Iranin.
Netanyahu prej kohësh ka kërkuar të kompensojë rënien e mbështetjes nga demokratët duke forcuar lidhjet me republikanët. Megjithatë, sondazhet e fundit dhe kritikat nga figura të njohura konservatore sugjerojnë se mbështetja po zbehet edhe brenda Partisë Republikane, veçanërisht mes votuesve të rinj.
Një sondazh nga Pew në muajin prill tregoi se katër në dhjetë republikanë kishin një opinion negativ për Izraelin. Kjo shifër u rrit në 57 për qind te republikanët e moshës 18 deri në 49 vjeç, krahasuar me 25 për qind te ata 50 vjeç e lart.
Një sondazh tjetër i Universitetit Quinnipiac, i publikuar muajin e kaluar, zbuloi se një në pesë republikanë besonin se SHBA-ja ishte tepër mbështetëse ndaj Izraelit, trefishi i nivelit të regjistruar pas sulmeve të 7 tetorit.
Ndërkaq, sondazhi i Universitetit Maryland mbi Çështjet Kritike zbuloi gjithashtu se më pak se gjysma e republikanëve, 46 për qind i konsideronin veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza të justifikuara si vetëmbrojtje. Ndër republikanët e moshës 18 deri në 34 vjeç, vetëm 22 për qind mbështesnin veprimet e Izraelit.