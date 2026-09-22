Sondazh në Gjermani: 45 për qind e qytetarëve duan zgjedhje të parakohshme nëse Merz jep dorëheqje

Sondazh në Gjermani: 45 për qind e qytetarëve duan zgjedhje të parakohshme nëse Merz jep dorëheqje

Gati gjysma e votuesve gjermanë do të favorizonin zgjedhjet e parakohshme kombëtare nëse kancelari Friedrich Merz jep dorëheqje, tregon një sondazh i ri i INSA i publikuar sot, transmeton Anadolu.

Nëse Merz largohet nga detyra, 45 për qind e të anketuarve thanë se donin zgjedhje të reja në vend. Një pjesë tjetër prej 31 për qind thanë se aleanca e tij konservatore CDU/CSU dhe SPD e qendrës së majtë duhet të përdor shumicën e saj në parlament për të zgjedhur një pasardhës.

Presioni mbi Merzin është rritur pasi CDU-ja e tij pësoi humbje të mëdha në tre zgjedhje shtetërore këtë muaj. Kancelari ka thënë se nuk do të tërhiqet dhe do të vazhdojë me reformat, por spekulimet për të ardhmen e tij kanë vazhduar në mediat gjermane.

Të pyetur se kë do të favorizonin si pasardhës të mundshëm, 20 për qind emëruan kreun e CSU dhe kryeministrin bavarez Markus Soeder. Kryeministri konservator i shtetit federal Rajna Veriore-Vestfalia, Hendrik Wuest u emërua nga 14 për qind ndërsa ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt me 6 për qind.

Në sondazhin e fundit të INSA-s, AfD kundër emigrantëve arriti në 29.5 për qind, shifra më e lartë kombëtare që ka regjistruar instituti për partinë. Aleanca CDU/CSU e Merzit qëndroi në 19.5 për qind, duke hapur një hendek prej 10 pikësh që është rekord për INSA-n.

SPD-ja dhe ambientalistët të Gjelbrit ishin secila me 13.5 për qind. Partia e Majtë ishte 10.5 për qind. FDP liberale ishte në 4.5 për qind dhe BSW e majtë populiste në 3.5 për qind, të dyja nën pragun prej 5 për qind të nevojshëm për të hyrë në parlamentin gjerman.

Sondazhi pasoi një sërë pengesash në zgjedhjet shtetërore këtë muaj. AfD-ja kryesoi votat në dy shtete lindore, CDU-ja e Merzit dështoi për herë të parë të hynte në një parlament shtetëror dhe Partia e Majtë përfundoi e para në Berlin.

Merz e quajti rezultatin Mecklenburg-Vorpommern “një pikë kthese të thellë” dhe “goditje të rëndë”, por tha se ai do të mbetet kryetar dhe kancelar i CDU-së dhe se koalicioni federal me SPD-në do të vazhdojë.

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