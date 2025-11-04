Sondazh: Mbështetja publike për Trumpin ra në 37 për qind gjatë mandatit të tij të dytë
Një sondazh në SHBA tregon se mbështetja publike për mandatin e dytë të presidentit Donald Trump ka rënë ndjeshëm, duke rënë në 37 për qind, transmeton Anadolu.
Sondazhi, i realizuar nga kompania e pavarur kërkimore SSRS e CNN, mati mbështetjen publike për Trumpin.
Përderisa 37 për qind e të anketuarve e miratuan performancën presidenciale të Trumpit, 63 për qind shprehën mendim negativ.
Këto shifra shënuan rënie të ndjeshme nga vlerësimet prej 42 për qind të miratimit dhe 58 për qind të mosmiratimit të regjistruara në një anketë të mëparshme të zhvilluar nga e njëjta kompani.
Mbështetja për Trumpin ka rënë ndjeshëm, veçanërisht midis të rinjve, të moshuarve, personave me të ardhura të ulëta dhe personave me ngjyrë, zbulon sondazhi.
Sondazhi zbuloi gjithashtu se mbështetja për Trumpin po i afrohet nivelit më të ulët historik prej 34 për qind, i regjistruar menjëherë pas sulmit ndaj Kongresit më 6 janar 2021.
Mbështetja për Trumpin ishte 41 për qind në prill, 45 për qind në mars dhe 47 për qind në mesin e shkurtit, në fillim të mandatit të tij të dytë.