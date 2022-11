Sofjanova ia ka kthyer parat Klinikës për fëmijë

Tani më ish drejtoresha e Klinikës për Fëmijë, Aspazija Sofijanova i ka kthyer të gjitha parat klinikës, ka informuar sot Ministri për Shëndetësi, Bekim Sali, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në shënimin e Ditës Botërore të fëmijëve të lindur para kohe.

Drejtoresha e Klinikës për fëmijë së bashku me drejtorin e Onkologjisë, Nino Vasev muajin e kaluar kanë dhënë dorëheqje me kërkesë të ministrit për shkak informacioneve se kanë bërë keqpërdorime me detyrat zyrtare.