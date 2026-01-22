Snopçe: “Safe City” shkel Ligjin për gjuhët dhe do të rëndojë xhepin e qytetarëve
Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Halil Snopçe, ka reaguar ndaj Ministrit të Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, duke e akuzuar për moszbatim të Ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në kuadër të projektit “Safe City”, si dhe për një qasje që, sipas tij, po e shndërron sigurinë rrugore në barrë financiare për qytetarët.
Snopçe thekson se ministri ende nuk ka dhënë përgjigje pse SMS-porositë që lidhen me projektin “Safe City” u janë dërguar qytetarëve shqiptarë vetëm në gjuhën maqedonase, në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Ligjin për Gjuhët. Vetëm ditën e parë, rreth 40.000 qytetarë shqiptarë kanë pranuar njoftime ekskluzivisht në maqedonisht.
“Siguria në komunikacion është e rëndësishme, por jo me kusht që të shkelet ligji dhe të goditet rëndë standardi jetësor i qytetarëve, i cili edhe ashtu është i mbingarkuar”, deklaron Snopçe.
Deputeti i ASH-së ngre shqetësime serioze edhe për dimensionin financiar të projektit, duke theksuar se numri i dënimeve është alarmant dhe se shteti duhet të ndërmarrë masa në përputhje me realitetin ekonomik të qytetarëve.
Ai bën të ditur se ka kërkuar sqarime nga ministri Toshkovski se sa mjete financiare do të ishin grumbulluar nëse projekti “Safe City” nuk do të ishte në fazë testimi, sa paga minimale do të përfaqësonin ato mjete, apo sa shporta ushqimore do të mund të mbusheshin me paratë e mbledhura nga gjobat – por, sipas tij, ka mbetur pa përgjigje konkrete.
Snopçe prezantoi edhe një simulim financiar bazuar në të dhënat zyrtare të MPB-së. Sipas këtyre të dhënave, vetëm në 12 orët e para të ditës së parë të testimit janë konstatuar 65.000 parregullsi në komunikacion.
“Nëse mesatarisht një dënim do të ishte 50 euro, atëherë për një ditë do të grumbulloheshin 3.250.000 euro, për një muaj 97.500.000 euro, ndërsa për një vit plot 1.186.250.000 euro”, thekson deputeti.
Snopçes, me këtë ritëm dhe këtë tempo të gjobitjes së qytetarëve që cilësohen si ‘jo të disiplinuar në komunikacion’, shteti do ta mbushte arkën me mbi 1.18 miliardë euro, duke e shndërruar projektin “Safe City” nga një mekanizëm sigurie në një instrument masiv ndëshkimi financiar.
Ai kërkon transparencë, respektim të Ligjit për Gjuhët dhe një qasje më humane dhe sociale ndaj qytetarëve.