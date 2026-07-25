Snopçe pyet VLEN-in: Pse hesht për punësimet e shqiptarëve në HEC “Mavrovë”?
Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Halil Snopçe, ka reaguar lidhur me shpalljen aktuale për sistemimin e punonjësve në HEC “Mavrovë”, duke ngritur dyshime për, siç thotë ai, shkelje të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.
Në një postim në Facebook, Snopçe shkruan se, sipas informacioneve që disponon, në konkursin aktual parashikohet sistemimi i 56 maqedonasve dhe vetëm 12 shqiptarëve. Ai thekson se, nëse këto të dhëna rezultojnë të sakta, bëhet fjalë për një skandal dhe për një goditje të drejtpërdrejtë ndaj parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.
Deputeti rikujton se Gostivari është komunë me shumicë absolute shqiptare dhe se HEC “Mavrovë”, sipas tij, historikisht ka pasur dominim të të punësuarve maqedonas. Për këtë arsye, ai vlerëson se çdo punësim i ri duhej të kontribuonte në zvogëlimin e pabarazisë, e jo në thellimin e saj.
Snopçe kritikon edhe heqjen e mekanizmit të njohur si “balansuesi”, duke theksuar se qytetarëve u ishte premtuar se përfaqësimi i drejtë do të garantohej përmes mekanizmave të rinj, ndërsa, sipas tij, po ndodh e kundërta.
Në reagimin e tij, ai i drejton një sërë pyetjesh koalicionit VLEN dhe përfaqësuesve shqiptarë në pushtet, duke kërkuar të dijë pse, sipas tij, nuk ka reagim ndaj këtyre pretendimeve për diskriminim në punësime.
Sipas Snopçes, në një kohë kur vëmendja e opinionit është e përqendruar te problemi me furnizimin me ujë të pijshëm në Gostivar, ekziston shqetësimi se punësime të tilla mund të realizohen pa marrë vëmendjen e publikut.
Deputeti kërkon transparencë të plotë për konkursin, përfshirë publikimin e strukturës etnike të të punësuarve në HEC “Mavrovë”, kritereve të përzgjedhjes dhe mënyrës se si është respektuar parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, HEC “Mavrovë” dhe institucionet kompetente nuk kanë reaguar ndaj pretendimeve të ngritura nga deputeti Halil Snopçe. /SHENJA/