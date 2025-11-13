Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, Halil Snopçe në një konferencë për media ka kritikuar Komisionin Shtetërorë të Zgjedhjeve dhe ka kërkuar nga i njëjt organ që të mos u lejojë partive politike të ndryshojnë kandidatët për kryetar komunash në katër komunat që zgjedhjet janë shpallur të pavlefshme.
Sipas Snopçes në rast se KSHZ-ja do të lejojë partive të ndryshojnë kandidat zgjedhjet do të nuk do të ishin përsëritje por zgjedhje të reja.
Mohoi të gjitha zërat e mundëshëm për përçarje brenda AKI-së dhe tha se të gjitha subjektet brenda këtij koalicioni do të vazhdojnë të mbështesin përsëri Valbon Limanin.
HALIL SNOPÇE – DEPUTET I ASH-SË
Valbon Limani do të jetë prap dhe Valbon Limani do të jetë kryetar gjithsesi. Ai është edhe ushtrues detyre kryetar komune. Nuk ka dilema. Ne përsëri do të garojmë në kuadër të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim dhe bashkëpunimi vazhdon, nuk ka kurfar problemi aty.
Shtoi se Valbon Limani sipas ligjit për vetëqeverisje lokale është ushtrues detyre në përputhje me ligjin për vetëqeverisje lokale i cili sipas Snpçes thotë se është ushtrues deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030

Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030