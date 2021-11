Snopçe: Çdo shtet ka mafian e vetë, ndërsa mbrëmë u dëshmua se në Maqedoninë e Veriut mafia ka shtet

Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Halil Snopçe, në konferencë për media tha se mbrëmë u dëshmua se çdo shtet ka mafian e vetë, ndërsa në Maqedoni mafia ka shtet.

“Çdo shtet ka mafian e vetë, ndërsa mbrëmë u dëshmua se në Maqedoninë e Veriut mafia ka shtet. Një Qeveri me 59 deputetë krekoset dhe sillet me arrogancë ndaj qytetarëve, ndërsa shpëtimin e kërkon me shantazhe, kërcënime, blerjen apo kidnapimin e deputetëve. Një regjim hibrid që thirret në emër të vlerave evropiane, ndërsa gjithë mandatin dhe fundin e tij e karakterizojnë veprime dhe skandale në kundërshtim me këto vlera.

Mbrëmë nuk dështoi shumica e re, aq më pak opozita. Mbrëmë u ndez alarmi për të gjithë qytetarët dhe faktorin ndërkombëtarë. Mbrëmë u dëshmuan të gjitha vlerësimet e organizmave ndërkombëtare për Maqedoninë e Veriut dhe u konfirmuan të gjitha paralajmërimet tona. Kur nje te zgjedhuri te popullit i pamundesohet shkuarja në punë, ateherë çka mund te ndodhe me qytetarin e rendomte.

Mbrëmë Aleanca për Shqiptarët nuk dështoi, por vetëm u konfirmua në anën e së drejtës, në anën e popullit që kërkon ndryshim, ndërsa vetëm dolën fytyrat e vërteta të atyre që luftojnë ndryshimin dhe mbrojnë regjimin me çdo kusht. Lufta vazhdon, edhe më fuqishëm, edhe më pastër, edhe më të vendosur, edhe ate menjëherë”