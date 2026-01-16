S’ndalen problemet për Real Madridin, Kylian Mbappe edhe për një kohë jashtë fushës
Sulmuesi Kylian Mbappe vazhdon të ankohet për dhimbje në gju dhe mbetet në dyshim për ndeshjen e Real Madridit ndaj Levantes këtë të shtunë, sipas raportimeve të fundit.
Sulmuesi francez e pësoi problemin në fillim të dhjetorit, por pavarësisht shqetësimit vendosi të luajë për të ndjekur rekordin e golave në një vit kalendarik të Cristiano Ronaldos, duke e barazuar përfundimisht portugezin me 59 gola.
Megjithatë, drejt fundit të muajit, klubi madrilen konfirmoi se Mbappe do të kishte nevojë për kohë pushimi për t’u rikuperuar.
Fillimisht u vendos një afat rreth trejavësh për rikthimin e tij, çka e bënte pothuajse të sigurt mungesën në Superkupën e Spanjës. Megjithatë, ai u rikthye më herët se sa pritej, duke hyrë nga stoli në finalen e humbur ndaj Barcelonës, më pak se dy javë pas diagnozës fillestare.
Sipas “Marca”, Mbappe ka vazhduar të stërvitet me grupin, por pasi u pushua për humbjen në Kupën e Mbretit ndaj Albacetes, ai ende po ndjen parehati në gju.
Sulmuesi është grumbulluar për ndeshjen kundër Levantes dhe trajneri Alvaro Arbeloa ka këmbëngulur se gjendja e tij është përmirësuar.
“Gjendja e tij është më e mirë”, ka deklaruar Arbeloa, duke lënë të hapur mundësinë e aktivizimit të kujdesshëm.
Megjithatë, raportimet sugjerojnë se roli i Mbappe mund të jetë i kufizuar në javët në vijim. Shkalla e saktë e shqetësimit aktual nuk dihet, por brenda klubit ekziston bindja se ai nuk e ka përkeqësuar lëndimin në gju dhe thjesht ka nevojë për pak më shumë kohë për t’u rikuperuar plotësisht, ashtu siç ishte parashikuar fillimisht.
Sipas “L’Equipe”, vetë Mbappe ka pranuar se nxitimi për t’u rikthyer mund të mos ketë qenë vendimi më i mençur.
“E dija se po rrezikoja disi, por nuk pendohem, sepse doja të ndihmoja Real Madridin të fitonte një trofe kundër Barcelonës”, raportohet të ketë thënë ai.
Në këtë kontekst, thuhet se Mbappe mund të pushojë ndaj Levantes dhe madje të mungojë edhe në ndeshjen pasuese kundër Monacos, për t’u rikthyer më vonë gjatë muajit, në udhëtim ndaj Villarrealit.
Mbrojtja e gjendjes fizike të yllit francez do të jetë kyçe për Real Madridin, edhe nëse kjo do të thotë një goditje afatshkurtër për Arbeloan.