Snapchat mund të njoftojë automatikisht miqtë se përdoruesi ka arritur në shtëpi ‘shëndoshë e mirë’

Këto njoftime mund t’u dërgohen vetëm personave me të cilët përdoruesi tashmë ndan vendndodhjen, dhe për shkak se kjo veçori është e çaktivizuar nga parazgjedhja, duhet të aktivizohet në Snap Map, qoftë për të gjithë miqtë ose vetëm për disa prej tyre. Miqtë e përdoruesit do të marrin njoftimin vetëm një herë, pas së cilës ai do të çaktivizohet automatikisht.