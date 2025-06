Sllovenia ultimatum BE-së që të veprojë për Gazën, ndryshe do të veprojë e pavarur

Nëse Bashkimi Evropian nuk ndërmerr masa konkrete për të zgjidhur krizën humanitare në Gaza brenda dy javëve të ardhshme, ne, së bashku me vende të tjera me të njëjtin mendim, do të ndërmarrim masa për të ushtruar presion të vërtetë ndaj Izraelit, deklaroi kryeministri i Sllovenisë, Robert Golob.

Golob, në margjinat e samitit të djeshëm të liderëve të BE-së në Bruksel, shprehu gatishmërinë për të vepruar në një afat të shkurtër dhe theksoi se prej kohësh BE-ja nuk mund të “predikojë” më për sundimin e ligjit për shkak të përgjigjes së papërshtatshme ndaj krimeve që po ndodhin në Gazë.

“Fatkeqësisht, disa shtete, madje edhe ato të rëndësishmet, vënë interesat e tyre përpara të drejtave të njeriut,” tha ai.

Në përfundimet e samitit të BE-së të publikuara të enjten në mbrëmje, liderët evropianë dënuan përkeqësimin e krizës humanitare në Gazë, bënë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe lirimin e pakushtëzuar të të gjitha pengjeve.

Ata gjithashtu i bënë thirrje Izraelit që t’i respektojë plotësisht detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe të sigurojë mbrojtjen e civilëve dhe punonjësve humanitarë, si dhe infrastrukturës civile, duke përfshirë spitalet, shkollat dhe objektet e OKB-së.

Megjithatë, pavarësisht thirrjeve të Spanjës dhe Irlandës për pezullimin e marrëveshjes tregtare të BE-së me Izraelin për shkak të shkeljes së detyrimeve në lidhje me të drejtat e njeriut në territoret palestineze të pushtuara, propozimi nuk mori mbështetje unanime nga të gjithë liderët.

Që kur Izraeli nisi fushatën e tij ushtarake në Gazë në vitin 2023, janë vrarë mbi 56.000 palestinezë dhe më shumë se 100.000 janë plagosur, shumica gra dhe fëmijë.

Izraeli aktualisht po përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gazë, ku të paktën 1,9 milion palestinezë mbeten të zhvendosur dhe përballen me mungesë të theksuar ushqimi, ilaçesh dhe nevojave të tjera bazike.

