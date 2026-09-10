Sllovenia po e heq arsimin nëntëvjeçar për shkak të rezultateve të dobëta në PISA
Sllovenia do të reformojë plotësisht sistemin e saj arsimor dhe do të zëvendësojë nëntë vitet e arsimit fillor me një program tetëvjeçar nga viti 2028, njoftoi ministri i arsimit, pasi nxënësit 15-vjeçarë të vendit arritën rezultatet e tyre më të këqija ndonjëherë në testin PISA, raporton Slovenia Times .
Ministri i Arsimit Borut Roncevic i përshkroi rezultatet si një paralajmërim “tmerrësisht serioz”, pasi nxënësit sllovenë panë një rënie në të tre fushat e testuara – lexim, matematikë dhe shkencë – krahasuar me testin e mëparshëm në vitin 2022.
Sllovenia ka marrë pjesë në Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA), një anketë nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) mbi njohuritë dhe aftësitë e 15-vjeçarëve, për 20 vjet.
Rezultatet e vitit 2025 ishin nën mesataren e OECD-së në të tre fushat. Rezultati në lexim ra nga 482 pikë në vitin 2022 në 445, krahasuar me mesataren e OECD-së prej 466. Në matematikë, rezultati ra nga 485 në 460 pikë, krahasuar me mesataren e OECD-së prej 469, dhe në shkencë nga 500 në 484 pikë, pak nën mesataren prej 486.
Në vitin 2022, Sllovenia ishte mbi mesataren e OECD-së në matematikë dhe shkencë, por nën atë në lexim.
Arsimi fillor do të zgjasë tetë vjet.
Roncevic tha se reforma do t’i jepte fund asaj që ai e përshkroi si akumulim të tepërt të përmbajtjes së kurrikulës dhe do t’u jepte mësuesve një autonomi më të madhe.
Viti i parë i arsimit fillor nëntëvjeçar aktual do të bëhet arsim parashkollor i detyrueshëm, dhe programi i ri tetëvjeçar do të fillojë në vitin shkollor 2028/29.
Kurrikulat do t’i kushtojnë më shumë rëndësi shkencës kompjuterike, programimit, inteligjencës artificiale, të dhënave dhe njohurive mediatike, sigurisë kibernetike, njohurive financiare, sipërmarrjes dhe punës në projekte.
Qeveria planifikon gjithashtu kurse përgatitore dhe gjuhësore për fëmijët e emigrantëve, arsim profesional më të mirë dhe bashkëpunim më të ngushtë midis shkollave dhe punëdhënësve.
Roncevic tha se rezultatet e PISA-s nuk janë një vendim për fëmijët, prindërit apo mësuesit, por për një sistem në të cilin procedurat dhe burokracia janë bërë më të rëndësishme sesa njohuritë dhe zakonet e punës.
Ai bëri thirrje gjithashtu për një vlerësim më të rreptë, duke thënë se “është thjesht e pamundur dhe e papranueshme që të gjithë të jenë studentë të shkëlqyer”, por premtoi mbështetje shtesë për studentët që po hasin vështirësi dhe detyra më komplekse për studentët më të mirë.
Qeveria planifikon të formojë një këshill strategjik që duhet të përgatisë planin e reformës deri në fund të shtatorit.
Mungesa e mësuesve krijon presion shtesë
Sindikata e mësuesve vlerësoi se rezultatet e PISA-s duhen marrë në konsideratë së bashku me kushtet e përkeqësuara në shkolla, veçanërisht mungesën e stafit.
Ata raportuan se vetëm 17.5 përqind e nxënësve sllovenë ndiqnin shkolla, drejtorët e të cilave raportuan se mësimdhënia nuk pengohej nga mungesa e stafit. Mesatarja e OECD-së është 28.8 përqind.
“Rezultatet janë një paralajmërim i qartë se problemi i mungesës së stafit duhet të adresohet menjëherë”, tha sindikata.