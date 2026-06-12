Sllovenia ndryshon kursin, qeveria e re shfuqizon ndalimin e hyrjes për Benjamin Netanyahun
Qeveria e re e Sllovenisë ka revokuar ndalimet e hyrjes për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe dy ministra të kabinetit të tij, duke përmbysur sanksionet e vendosura nga administrata e mëparshme për shkak të veprimeve të Izraelit në Rripin e Gazës, raportoi të enjten Agjencia Sllovene e Shtypit (STA).
Vendimi u mor gjatë një mbledhjeje të kabinetit të udhëhequr nga Kryeministri Janez Jansa, ku u anuluan edhe disa masa të tjera kufizuese që synonin Izraelin, sipas STA.
Qeveria e mëparshme, e udhëhequr nga Robert Golob, prezantoi hapa ndëshkues, duke përfshirë ndalimin e tregtisë së armëve me Izraelin dhe kërkesat brenda BE-së për sanksione të koordinuara.
Kabineti i ri hoqi gjithashtu kufizime shtesë të lidhura me bashkëpunimin ushtarak dhe masa të tjera të miratuara në kontekstin e luftës në Gaza.
Politikat e mëparshme nën qeverinë Golob përfshinin veprime simbolike dhe diplomatike që lidheshin me çështjen palestineze. Ky ndryshim pasqyron një ndryshim në qëndrimin e politikës së jashtme të Sllovenisë nën udhëheqjen e re.
Zyrtarët sllovenë nuk kanë lëshuar ende një shpjegim të detajuar për përmbysjen e politikës.