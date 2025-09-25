Sllovenia ndalon hyrjen e kryeministrit izraelit Netanyahu në territorin e saj
Sllovenia të enjten ka ndaluar hyrjen në territorin e saj kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu.
Një vendim të ngjashëm, shteti që dikur ishte pjesë e Jugosllavisë, e mori në korrik të këtij viti ndaj dy ministrave izraelitë me qëndrime të së djathtës ekstreme.
Vendimi për ndalimin e hyrjes për kryeministrin izraelit u bë i ditur përmes një deklarate të Qeverisë, raporton agjencia e lajmeve “Reuters”.
Sllovenia, anëtare e Bashkimit Evropian dhe që vitin e kaluar e njohu shtetin palestinez, në gusht vendosi edhe embargo armësh ndaj Izraelit, si dhe ndalim të importimit të mallrave të prodhuara në territore të pushtuara palestineze nga Izraeli.