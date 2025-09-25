Sllovenia ndalon hyrjen e kryeministrit izraelit Netanyahu në territorin e saj

Sllovenia ndalon hyrjen e kryeministrit izraelit Netanyahu në territorin e saj

Sllovenia të enjten ka ndaluar hyrjen në territorin e saj kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu.

Një vendim të ngjashëm, shteti që dikur ishte pjesë e Jugosllavisë, e mori në korrik të këtij viti ndaj dy ministrave izraelitë me qëndrime të së djathtës ekstreme.

Vendimi për ndalimin e hyrjes për kryeministrin izraelit u bë i ditur përmes një deklarate të Qeverisë, raporton agjencia e lajmeve “Reuters”.
Sllovenia, anëtare e Bashkimit Evropian dhe që vitin e kaluar e njohu shtetin palestinez, në gusht vendosi edhe embargo armësh ndaj Izraelit, si dhe ndalim të importimit të mallrave të prodhuara në territore të pushtuara palestineze nga Izraeli.

MARKETING

Të ngjajshme

Sllovenia shpall “non grata” kryeministrin izraelit Netanyahu

Sllovenia shpall “non grata” kryeministrin izraelit Netanyahu

Mediat greke: Turqia zë vend të rëndësishëm në tryezën diplomatike ndërkombëtare

Mediat greke: Turqia zë vend të rëndësishëm në tryezën diplomatike ndërkombëtare

Britani, shkalla e ulët e lindjeve kërcënon të mbyllë 800 shkolla fillore deri në vitin 2029

Britani, shkalla e ulët e lindjeve kërcënon të mbyllë 800 shkolla fillore deri në vitin 2029

Aktivistët spanjollë vazhdojnë me flotën e ndihmës drejt Gazës, pavarësisht sulmeve me dronë

Aktivistët spanjollë vazhdojnë me flotën e ndihmës drejt Gazës, pavarësisht sulmeve me dronë

Rritet në 65.502 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 65.502 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

(VIDEO) Filipçe: Ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt

(VIDEO) Filipçe: Ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt