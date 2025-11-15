Slloveni 0-2 Kosovë: Shkëlqen Asllani, notat e lojtarëve

Slloveni 0-2 Kosovë: Shkëlqen Asllani, notat e lojtarëve

Kombëtarja e Kosovës për herë të parë në histori siguroi play-offin e Kampionatit Botëror 2026, me fitore në udhëtim te Sllovenia.

“Dardanët” zhvilluan një paraqitje të shkëlqyer për të triumfuar me rezultat 0-2.

Fisnik Asllani golashënuesi i golit të parë u vlerësua më së larti nga “SofaScore” me notën 7.5, aq sa e kishte edhe Florent Muslija, të cilit i mungoi vetëm goli.

Të gjithë yjet kishin paraqitje pozitive, derisa te Sllovenia dëshpëroi vetëm Brekalo, që u vlerësua me notën 6.4. Pa përmendur Petar Stojanovic, i cili u vlerësua me 3.2 shkaku i dy kartonëve të verdhë.

Trajneri i Sllovenisë uron Kosovën: Edhe na rrahën edhe na mposhtën, plotësisht e merituar

(VIDEO) Festa e çmendur e Kosovës në zhveshtore pas fitores historike ndaj Sllovenisë

Zvicra bindëse, Suedia dorëzohet – helvetikët fitojnë dhe vulosin kualifikimin në Kampionatin Botëror

Mrekulli dardane, Kosova shkruan historinë, shkon në Play Off të Botërorit

Trajneri i Shkëndijës i mllefosur me terrenin në Strugë, s’komentoj futboll me këto kushte

Tri medalje për KM “Liria” në turneun ndërkombëtar në Poloni

