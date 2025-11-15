Slloveni 0-2 Kosovë: Shkëlqen Asllani, notat e lojtarëve
Kombëtarja e Kosovës për herë të parë në histori siguroi play-offin e Kampionatit Botëror 2026, me fitore në udhëtim te Sllovenia.
“Dardanët” zhvilluan një paraqitje të shkëlqyer për të triumfuar me rezultat 0-2.
Fisnik Asllani golashënuesi i golit të parë u vlerësua më së larti nga “SofaScore” me notën 7.5, aq sa e kishte edhe Florent Muslija, të cilit i mungoi vetëm goli.
Të gjithë yjet kishin paraqitje pozitive, derisa te Sllovenia dëshpëroi vetëm Brekalo, që u vlerësua me notën 6.4. Pa përmendur Petar Stojanovic, i cili u vlerësua me 3.2 shkaku i dy kartonëve të verdhë.