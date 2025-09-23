Sllaveski: Rregullimi dhe kontrolli i shoqatave financiare që japin të a.q. “kredi të shpejta” nuk është në kompetencë të BP-së

Sllaveski: Rregullimi dhe kontrolli i shoqatave financiare që japin të a.q. “kredi të shpejta” nuk është në kompetencë të BP-së

Guvernatori Trajko Sllaveski në një publikim në Fejsbuk u sqaron qytetarëve se rregullimi dhe kontrolli i shoqatave financiare që japin të a.q. “kredi të shpejta” nuk është në kompetencë të Bankës Popullore (BP), por të Ministrisë së Financave.

“Pyetja e parashtruar shpesh (në adresë të gabuar): rregullimi dhe kontrolli i shoqatave financiare, të njohura te qytetarët më së shumti për miratimin e a.q. ‘kredi të shpejta’, nuk janë kompetencë e Bankës Popullore, por e Ministrisë së Financave”, shkroi Sllaveski në profilin e tij në Fejbuk

MARKETING

Të ngjajshme

Nikollovski: Transporti dhe logjistika në tremujorin e dytë është rritur për 6,1 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

Nikollovski: Transporti dhe logjistika në tremujorin e dytë është rritur për 6,1 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

MASH: Është marrë vendim për pezullim të përkohshëm të punës së Fakultetit privat për Ekonomi Biznesi në Shkup

MASH: Është marrë vendim për pezullim të përkohshëm të punës së Fakultetit privat për Ekonomi Biznesi në Shkup

Presidenti brazilian e quan situatën në Gaza “gjenocid” në fjalimin e ashpër në OKB

Presidenti brazilian e quan situatën në Gaza “gjenocid” në fjalimin e ashpër në OKB

Trump përmend Kosovën mes “shtatë luftërave” që thotë se i ndaloi, kritikon OKB-në

Trump përmend Kosovën mes “shtatë luftërave” që thotë se i ndaloi, kritikon OKB-në

MASH: Me ligjin e ri është zgjidhur në mënyrë sistematike çështja e teksteve shkollore të cilat mungonin gjatë kohës së Qeverisë së mëparshme

MASH: Me ligjin e ri është zgjidhur në mënyrë sistematike çështja e teksteve shkollore të cilat mungonin gjatë kohës së Qeverisë së mëparshme

Bashkimi fiton ndaj Pelisterit në Manastir

Bashkimi fiton ndaj Pelisterit në Manastir