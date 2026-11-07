Sllaveski: Limiti javor në Alta Banka rritet në 15 mijë denarë, paratë janë të sigurta
Duke filluar nga java e ardhshme, limiti javor për tërheqjet e parave të gatshme dhe pagesat me karta në ALTA Banka do të rritet nga 10,000 në 15,000 denarë, njoftoi Guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Sllaveski.
Ndihmë e veçantë ofrohet për hyrjet e ardhshme të pagave, pensioneve dhe transfertave sociale të paguara nga institucione ose kompani me llogari në banka të tjera.
Sipas Sllaveskit, klientët do të jenë në gjendje t’i tërheqin këto fonde plotësisht, pa asnjë kufizim në shumë.
Ata nuk do të kenë nevojë të hapin një llogari në një bankë tjetër: ata do të jenë në gjendje t’i përdorin paratë me kartën e tyre ekzistuese ose t’i tërheqin ato në një sportel.
Duke filluar nga e hëna, 9 nëntor, sportelet do të hapen edhe në Tetovë dhe Strumicë, ku klientët pa karta pagese do të jenë në gjendje të tërheqin deri në 20,000 denarë. Kështu, banorët e këtyre qyteteve dhe vendbanimeve përreth do të jenë në gjendje të tërheqin fonde pa udhëtuar në Manastir.
Për përfituesit nga Prilepi, Resnja dhe Ohri, Banka Popullore njoftoi transport të organizuar me autobus deri në degën e Manastirit për të mbledhur pensionet dhe ndihmën sociale. Sllaveski përsëriti se banka është likuide dhe shumë e kapitalizuar.