Ski klub Dita shkëlqen në Kupën Alpike të Kodrës së Diellit

Ski klub Dita ka marrë pjesë me sukses në turneun e skijimit Kupa Alpike e Kodrës së Diellit, në disiplinën Slalomi i Madh, duke dëshmuar nivelin e lartë të përgatitjes dhe punës së vazhdueshme me skijatorët e rinj.

Në këtë garë prestigjioze, ski klubi Dita u përfaqësua me 9 garues, të cilët arritën rezultate shumë të mira dhe u ngjitën në podium në disa kategori. Donjeta Rexha (U14) dhe Kurtali Dauti (U8) fituan vendin e parë në kategoritë e tyre, duke treguar formë të shkëlqyer. Anila Rexha (U12) dhe Ylli Rexha (U8) u renditën në vendin e tretë, ndërsa Alea Bajrami (U12) përfundoi garën në vendin e katërt, duke kompletuar paraqitjen shumë pozitive të klubit.

Këto rezultate janë dëshmi e përkushtimit të vazhdueshëm të klubit dhe e talentit të jashtëzakonshëm të garuesve të rinj, të cilët po ndërtojnë një të ardhme premtuese për sportin e skijimit.

Ski klub Dita vazhdon të jetë një nga klubet më të suksesshme në zhvillimin e skijimit për moshat e reja, duke sjellë rezultate dhe krenari në çdo garë ku merr pjesë.

