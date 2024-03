Skender Rexhepi: Maqedonasve do t’ju dhemb bashkëpunimi mes partive shqiptare dhe komuniteteve tjera

Kryetari i Partisë Lëvizja Popullit, Skender Rexhepi- Zejd, në emisionin “Intervistë në SHENJA”, tha se komunitet tjera, si turqit, romët, boshnjakët, goranët e të tjerë, jetojnë në vendbanime ku janë shqiptarët me shumicë dhe problemet janë të njëjta.

“Qoftë infrastruktura, kushtet e jetës, nevoja për zhvillim më të madh ekonomik, infrastrukturorë, pra i kemi hallet e njëjta. Por deri sot pushteti ai maqedonas, nga themelimi, dhe këtë e kemi thënë se Maqedonia është kurdis mbrapshtë, është kurdis me tendencë nacionaliste antishqiptare”, tha Zejd Rexhepi, duke shpjeguar nënshkrimin për herë të parë të një marrëveshje mes një partie turke me frontin shqiptar.

I pyetur se si do ta pranojnë këtë maqedonasit, Zjedi tha se kjo do të ju dhemb atyre, ngase siç u shpreh ai “ata janë mësuar me atë logjik se me komunitete tjera të mundohen të ndikojnë tek vendbanimet shqiptare për ta vazhduar diskriminimin e tyre që e kanë dy tre dekada me radhë”.

Zejd tha se maqedonasit duhet të kuptojnë se shqiptarët dhe ata janë dy shtyllat që e mbajnë shtetin ndërsa komunitetet tjera vetëm se e ndihmojnë dhe përfitojnë nga këto dy shtylla.

