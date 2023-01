S’kanë të ndalur të këqijat për Juventisin, i kanoset përjashtimi edhe nga Kupat Evropiane

Dënimi për Juventus-in befasoi gjithashtu UEFA-n dhe është një pengesë serioze në rrugën drejt kompeticioneve europiane për sezonin 2023-24.

Gjithçka në pritje të zhvillimeve të hetimit tjetër për paga të mundshme të padeklaruara: kjo mund të rrezikojë seriozisht marrëveshjen e Fair Play (për të mos përmendur një skenar të komplikuar nga Superliga). Juve ka gjithçka për të rikuperuar -15 pikët dhe për të siguruar një vend në Europë.

Pasi të jetë kryer dënimi, nëse llogaritë do të ishin në rregull – nënvizon La Gazzetta dello Sport – ajo do të kishte të drejtën e licencës së UEFA-s. Por Nyon ende mund të bllokojë rrugën për një “sjellje josportive” që do të dilte nga përgjimet dhe do të kishte frymëzuar vendimin gjykatës.

Me pak fjalë, Nyon rezervon fuqinë për të bërë një dënim “efektiv” përndryshe pa pasoja praktike. Përveç fitimeve kapitale, pagat. Një trend që në teori është më i rrezikshëm sepse ndikon në Fair Play. Juve u pajtua me UEFA-n në këmbim të një gjobe prej 3.5 milionë euro plus limite për organikën e ekipit dhe merkaton.

Nëse brenda tre viteve nuk bie brenda parametrave, gjoba bëhet 23 milionë dhe rrezikon një vit pa kupa mes viteve 24-25 dhe 25-26. Nëse deficiti i kalon 60 milionë, përjashtimi i mundshëm nga kupat shtrihet deri në 26-27.

Dhe nëse do të provohej sjellja mashtruese – pra komunikimi i shifrave të rreme për të zbutur deficitin dhe për të marrë marrëveshjen për pranimin e fajësisë – gjithçka do të ishte edhe më serioze. Vitet jashtë mund të jenë gjithashtu më shumë se një, sepse, përveç atij të humbur në fushë, çdo skualifikim i UEFA-s do të fillojë vetëm kur Juve të kualifikohet.

Së fundmi, Superliga Evropiane, nëse Gjykata konfirmon Avokatin e Përgjithshëm, Juventus mund të vuajë sanksionet e dhëna për Inter-in, Milan-in dhe skuadrave të tjera të “penduara”. Qëndrimi pro Superligës mbetet një pengesë e madhe në rrugën e afrimit me UEFA-n.