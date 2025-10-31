Skandali në Turqi: Pezullohen plot 149 gjyqtarë, përfshirë 22 nga liga e parë
Komisioni Disiplinor i Federatës Turke të Futbollit (TFF) ka pezulluar deri në 149 gjyqtarë për një periudhë prej tetë deri në 12 muajsh për shkak të basteve mbi rezultatet e ndeshjeve, ndërsa kundër tre të tjerëve po zhvillohen procedura disiplinore.
Sipas rezultateve të hetimit, nga 571 gjyqtarë të regjistruar në ligat profesionale, 371 kanë urdhra të hapura në pikat e basteve, dhe 152 janë aktivë në baste.
Midis tyre janë 22 gjyqtarë (shtatë kryesorë dhe 15 ndihmës) që drejtuan ndeshjet e ligës së parë turke.
“Referimi është një profesion i nderuar dhe kushdo që e shkel këtë nder nuk do të ketë më kurrë vend në futbollin turk”, tha presidenti i TFF-së, Ibrahim Haciosmanoglu.
Federata njoftoi gjithashtu se dhjetë gjyqtarë vunë baste në më shumë se 10,000 ngjarje sportive, ndërsa 42 gjyqtarë kishin bërë më shumë se 1,000 pagesa.
Për momentin, nuk dihet nëse disa nga gjyqtarët e pezulluar kanë vënë baste në ndeshjet që kanë gjykuar vetë.